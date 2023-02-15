الإدارة المحلية تكشف عن اجراءاتها للحد من انتشار الكلاب الضالة

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكدت مستشارة شؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية الدكتورة أسماء الغزاوي، إن البلديات في كافة محافظات المملكة بدأت بتخصيص جزء من موازنتها لتطبيق برنامج التعقيم للسيطرة على تكاثر الكلاب الضالة ومن ضمنها بلدية الهاشمية.

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وقالت الغزاوي لـ "الوكيل الإخباري" إن مشروع إنشاء عيادات في الخالدية والحلابات والضليل ستساهم في الحد من انتشار الكلاب الضالة.



وأشارت أن عدد كبير من البلديات بدأت في عمل اتفاقيات للشراكة مع القطاع الخاص لتسريع عملية تطبيق برنامج (abc).



ووجهت بتخصيص قطعة أرض خارج حدود التنظيم وبعيدة عن السكان بحيث تكون مأوى مؤقت للكلاب الضالة.



وكان قد أُدخل الطفل عمر عرفة (12 عاما)، مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه بتوجيهات ملكية بعد تعرضه للعقر من كلاب ضالة أثناء عودته من المدرسة في منطقة جاوا الأحد الماضي.