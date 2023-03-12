قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام مجالس المهارات القطاعيَّة لسنة 2023م.

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ويأتي النِّظام لغايات تنظيم أحكام تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، ولتحديد كيفيَّة اجتماعاتها واتِّخاذ قراراتها وتوصياتها ومهامّها وصلاحيَّاتها، ولتحديد الموارد الماليَّة لها.



كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (577) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.