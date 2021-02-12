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الجمعة، 12-02-2021 08:43 م

قرارات هامة من خلية أزمة كورونا يوم السبت

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الوكيل الاخباري - تعقد الحكومة، السبت، وخلية أزمة كورونا اجتماعا؛ لتقييم تطوّرات الوضع الوبائي بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق مصدر مسؤول.
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وقال المصدر، الجمعة، لـ "المملكة"، إنّ الاجتماع سيعقد في رئاسة الوزراء لمناقشة ما يتطلّبه الوضع من إجراءات بهدف السيّطرة على الوباء.

وأشار، إلى أنه ستتم مراجعة الخطط الميدانية من تشديد الرقابة على المنشآت والمحال التجارية من أجل الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وبين المصدر، أنه تتم متابعة الوضع الوبائي يوميا خاصة بعد زيادة الإصابات بالسلالة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا.

ولفت النظر إلى أن الجهات المعنية تتخذ قراراتها بما يوازي بين الصحة والاقتصاد.
 

 




 

 


 

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