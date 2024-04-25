الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع القادم -تفاصيل

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 1679

جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الخميس، 25-04-2024 03:01 م

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

643bf815e162a


الوكيل الاخباري- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد إصدار قرار  بتوقيف المحكوم بقضية الاختلاس التي تمت في أحد المراكز الطبية وصدر قرار بسجنه بالأشغال المؤقتة خمس سنوات لاختلاسه مليونًا وخمسة وعشرين ألف دينار وذلك بجناية غسل الأموال .

اضافة اعلان


وقد بينت التحقيقات أن هذا المحكوم قام بإخفاء الأموال التي اختلسها بحسابات لصالح أبنائه القصّر ممن هم تحت ولايته ثم قام بإجراء مناقلات لهذه الأموال إلى حسابه الخاص كي يُضفي عليها فكرة أنها ناشئة عن مصادر مشروعة وذلك خلافًا للحقيقة .


كذلك تبيّن قيام زوجته بإيداع جزء من المبلغ المختلس في صندوق حديدي استأجرته في أحد البنوك .


وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت القضية إلى القضاء في وقت سابق .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1714049418260

ورشة في الأمانة تبحث مشروع المعالجة الميكانيكية للنفايات الصلبة

1714050467414

جلسة تشاورية لبحث الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الكيماوية

WhatsApp Image 2024-04-25 at 4.01.14 PM

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

1714045342709

الذكرى الثلاثون لوفاة الملكة زين الشرف

UVNKNdceC7byhx6C2vff4qOtNz1bIzzKcGAdVoNU

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

487216_8_1699433011

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

أخبار متعلقة
2024_04_21_04_13_14

توقيف محاسب اختلس 93 ألفًا في إربد