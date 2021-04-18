قرار حاسم بشأن ملف الدواجن اليوم

الوكيل الإخباري - على ضوء الاستياء الشعبي ، الذي سببه ارتفاع أسعار الدواجن ، تزامناً مع الشهر الفضيل ، فإن الحكومة تعتزم عقد اجتماع "حاسم"، اليوم الأحد، للبحث في الملف لاتخاذ القرار المناسب، والإجراءات التي من شأنها كبح جماح "حمى ارتفاع الأسعار".

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وبحسب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، فإن الاجتماع سيتبعه قرار حاسم حول فتح باب الاستيراد للدواجن، بعد مناقشة الأمر مع الجهات المعنية ، على وقع الحملة الشعبية الرامية إلى مقاطعة شراء الدواجن .

وكان "برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، قد خصّص حلقة كاملة ، للاستماع إلى شكاوى المواطنين في هذا الشأن ، كرسالة إلى الحكومة ، لاتخاذ إجراء عاجل حيال ذلك.

لمشاهدة المادة:

ارتفاع أسعار الدواجن وافتقارها في السوق المحلي

