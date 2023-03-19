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قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

الأحد، 19-03-2023 04:54 م

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

مبنى رئاسة الوزراء


 
الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بقراره السَّابق المتعلِّق باعتماد النَّشرة الصَّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريَّة، ومنع وكلاء الملاحة والخطوط البحريَّة من حجز حاويات الشَّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النَّقل البرِّي أو الوساطات اللوجستيَّة المختلفة من خلالهم، وذلك حتى تاريخ 30/4/2023م.

ويهدف القرار إلى المساهمة في استقرار أسعار السِّلع في السُّوق المحليَّة، خصوصاً خلال شهر رمضان المُبارك.

وتضمَّن القرار تكليف وزير الأشغال العامَّة والإسكان ووزير النَّقل بالرَّقابة على تطبيق بنود القرار أعلاه.

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