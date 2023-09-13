الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

ظهور غريب لعريس أثناء حفل زفافه يثير مواقع التواصل في مصر- فيديو

اعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي- رابط

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله

ميلا عادل الجمزاوي تطفئ شمعتها الثانية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

قرار حكومي بشأن نظام التأمين الصحي المدني

قرار سعودي بشأن الاردن

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

الملك يعزي عشيرة الصوراني

الأربعاء، 13-09-2023 04:49 م

قرار حكومي بشأن نظام التأمين الصحي المدني

file


الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام التَّأمين الصحِّي المدني لسنة 2023م.

ويهدف النِّظام المعدِّل إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدةللانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محدَّدة لصندوق التَّأمين الصحِّي؛ بما يحقِّق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.

كما يتضمَّن النِّظام زيادة المدَّة القانونيَّة المحدَّدة لإعادة بطاقة المنتفع السَّارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السَّماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتمُّ استيفاؤها بشكل خاطئ وفقاً لأحكام النِّظام المالي لصندوق التَّأمين الصحِّي المدني، واعتبار أموال الصَّندوق أموالاً عامَّة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
496278

اعلان هام صادر عن وزارة التعليم العالي- رابط

9202313163144970003470

الملك يعزي 4 عشائر اردنية

الأمن العام

الامن يحقق بملابسات العثور على جثة مواطن داخل منزله

ERtS3

الدفاع الروسية: تدمير 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود

fdf9e496-cf7a-45f9-b699-87155a54d763

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير الخميس- رابط

1202331231714823880108

الباص السريع يدهس شاباً في عمان

أخبار متعلقة
1694008704196

قرارات هامة من مجلس الوزراء

مبنى رئاسة الوزراء

قراران صادران عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

920234145124494140353

مجلس الوزراء يحيل 73 موظفاً في التربية إلى التقاعد - أسماء

8202330201817228175284

احالة سفراء إلى التقاعد - أسماء

820239231642676941859

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

370037395_674762234685485_7384663165891142121_n

الخصاونة يوجِّه بالتَّفاوض مع صندوق النَّقد على برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي