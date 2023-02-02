الخميس 02-02-2023
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الخميس، 02-02-2023 09:01 ص

قرار مرتقب من البنك المركزي اليوم برفع قيمة الفائدة في الأردن

البنك المركزي (2)


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - في الوقت الذي اتخذ فيه البنك الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، قراراً برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بات في حكم المؤكد أن يتجه البنك المركزي الأردني لقرار مماثل برفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بما فيها القروض.اضافة اعلان


وتشير توقعات إلى أن البنك المركزي الأردني سوف يصدر قراره اليوم أو يوم الاحد على أبعد تقدير برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وذلك للحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وقوته الشرائية.

ومن المتوقع أن تقوم البنوك بترحيل فرق الفائدة على القروض إلى نهاية عمر القرض وعدم رفع الأقساط الشهرية على المقترضين.

 




 

 


 

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