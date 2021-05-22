السبت 22-05-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 22-05-2021 09:12 م

قرار من امانة عمان بعد اخلاء عمارة بسبب تصدعات في طبربور

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الوكيل الاخباري -  قالت أمانة عمان إنه جرى اليوم السبت، اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل دائرة رقابة الأعمار، استجابة لطلب متصرف لواء ماركا عقب ورود شكاوى بوجود تشققات وتصدعات في احدى العمارات السكنية والتي تعود لإحدى شركات الإسكان في منطقة طارق ( طبربور).
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واشارت في بيان اليوم، إلى تشكيل لجنة سلامة عامة مشتركة مع الجمعية العلمية الملكية كشفت على الموقع وتبين وجود تشققات وتهبيطات في طابق التسوية المستخدم كراج للسيارات.

وقررت اللجنة بعد الكشف الحسي على العمارة التي لا يتجاوز عمر بنائها 10 سنوات، إلزام صاحب الإسكان بالعمل على معالجة كافة العيوب الانشائية للمبنى وتحت إشراف مكتب هندسي مختص وتقديم تقرير نهائي بسلامة البناء.

 




 

 


 

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