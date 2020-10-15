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الخميس، 15-10-2020 03:05 م

قرار هام من التعليم العالي

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الوكيل الإخباري- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور "محمد خير" أبوقديس اليوم الخميس، أنه وبالتنسيق مع رئاسة الجامعة الأردنية وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها فإنه سيطلب من مجلس التعليم العالي إصدار  قرار بقبول جميع الطلبة الحاصلين على معدلات متساوية في شهادات الثانوية العامة الأجنبية والذين تقدموا بطلبات للالتحاق في الجامعة الأردنية في تخصصي الطب وطب الأسنان ضمن البرنامج الموازي  للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، ولم يتم قبولهم.

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علماً بأن قيام الجامعة الأردنية باعتماد مبدأ القرعة كان بسبب ضيق الوقت إضافةً إلى حرصها على عدم إضاعة فرصة القبول على الطلبة الذين لن يتمكنوا من تقديم امتحان المفاضلة نتيجةً لوجودهم خارج المملكة، وعدم تمكنهم من العودة في الوقت المناسب في ظل جائحة الكورونا التي تجتاح العالم، وإلتزاماً من الجامعة بالنسبة المحددة لعدد الطلبة المسموح قبولهم ضمن البرنامج الموازي.

 


وأضاف الوزير أبوقديس بأن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي على مصلحة أبنائنا الطلبة بتحقيق طموحهم  بالالتحاق بهذين التخصصين خاصةً وأن غالبيتهم حصلوا على معدلات مرتفعة في شهادة الثانوية العامة.

 


على صعيد آخر قال الوزير أبوقديس إن مجلس التعليم العالي سيوجه الجامعات الأردنية إلى ضرورة وجود آليات علمية مبنية على أسس أكاديمية تضمن الشفافية والعدالة يمكن من خلالها المفاضلة مستقبلاً بين الطلبة الذين يحصلون على معدلات متساوية في شهادة الثانوية العامة ويتقدمون بطلبات للالتحاق في البرامج الموازية مثل عقد امتحان مفاضلة كالذي تعقده سنوياً وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند المفاضلة بين الطلبة المرشحين للقبول في البرنامج العادي.


 




 

 


 

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