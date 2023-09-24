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الأحد، 24-09-2023 02:08 م

قرار يشمل جميع طلاب المدارس الشهر المقبل

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الوكيل الاخباري - كشف مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، الأحد، عن استهداف أكثر من مليون شخص في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم.

وقال المقابلة في تصريحات صحفية اليوم الاحد ، إن المرحلة الثانية التي ستبدأ منتصف شهر تشرين الأول المقبل ستركز على تطعيم جميع طلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات ودور الإيواء والمبرّات والأحداث.

وأضاف أنه سيتم مراجعة مستجدات البرنامج وتطعيم الفئات غير المطعمة أو المتخلفين عن التطعيم من عمر شهرين حتى عمر 18 سنة وإعطاء جرعة إضافية من مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية.

مقابلة أشار إلى أنه سيتم إدخال مطعوم المكورات الرئوية والجدري المائي ضمن برنامج التطعيم الوطني في الثلث الأول من العام المقبل 2024.

 

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