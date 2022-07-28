قرب الانتهاء من تنفيذ سد أبو خشبة في الطفيلة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الزراعة عن قرب الانتهاء من تنفيذ سد أبو خشبة في محافظة الطفيلة.

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وقالت الوزارة، إن مشروع سد أبو خشبة الذي يقع على بعد 12 كم من شرق الطفيلة وتبلغ سعته ١٠٠ ألف م٣، جاء بتمويل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبإشراف من وزارة الزراعة وسلطة وادي الأردن.

وأضافت أنه تم إنشاء السد للاستفادة من مياه الأمطار للمساهمة في تعزيز المياه الصالحة لكافة الاستخدامات وكذلك توفير مصدر مياه قريب لسقاية المواشي، بالاضافة إلى تعزيز تقنية الشحن الجوفي التي تعتبر من أهم أهداف الحصاد المائي.