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السبت، 04-02-2023 03:10 م

قصة نجاح مواطن اردني باجتيازه الثانوية العامة عن 49 عاماً

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الوكيل الإخباري -ليلى القرشي

 

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في قصة نجاح فريدة قل نظيرها، سطر المواطن الأردني جبريل السعود قصة هي الأروع بعد اجتيازه امتحان شهادة الثانوية العامة عن عمر 49 سنة، في خطوة هي الأولى نحو تحقيق حلمه ليكون محاميا ومن ثم قاضيا شرعيا في المستقبل.

القصة التي أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أظهرت عزيمة كبيرة وحلما لم يتوقف رغم ظروف السن وصعوبات الحياة، وتبرز جدية السعود في الوصول إلى هذه المرحلة بكلماته الحيّة التي تنبض بالحيوية والأمل بقوله: "رغم كل هذه الظروف المادية والمعيشية لم أتراجع عن قراري وعن عزمي وإرادتي لأصل لحلمي".

المواطن السعود هو أب لستة أبناء، 4 منهم يدرسون في الجامعات حاليا، فيما كان يعمل لمدة 20 عاما في أمانة عمان الكبرى كاتبا للاستدعاءات المقدمة في المحكمة الشرعية، ومن هنا كانت الشرارة الاولى لحلمه الذي لن يكل ولن يكف عن تحقيقه أبدا ألا وهو أن يكون محاميا شرعيا وقاضيا في المستقبل.

وتعود بدايات أولى خطواته العملية من أجل تحقيق حلمه إلى قبل عامين، بعدما قرر السعود أن يتدرج بالعلم ابتداءً من إكماله مرحلة الثانوية العامة ومن ثم الحصول على درجة البكالوريوس ومن بعدها الماجستير والدكتوراة بتخصص القانون.


السعود كان قد وجه رسالة لكل الأشخاص الذين يقرأون كلماته، حيث قال فيها "رسالتي بأن العلم لا يتوقف على العمر وأن الصعاب تُذلل أمام الجد والاجتهاد وأن من يسعى سيلقى بإذن الكريم".


في النهاية، قصص النجاح في مجتمعاتنا لا تموت، والقصص الرائعة يجب أن تنشر حتى يتعظ الناس منها ولا يستسلموا أمام تحديات الحياة وإن كانت في بعض الأحيان صعبة لكنها ليست مستحيلة.


 




 

 


 

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