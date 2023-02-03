السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

قطر تجدد دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

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الجمعة، 03-02-2023 11:48 م

قطر تجدد دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

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الوكيل الاخباري - استقبل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الجمعة، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، التي تزور قطر حاليا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا” جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجال الطاقة، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيما أمن المنطقة، والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في أفغانستان، وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية تهيئة المناخ السياسي للقضية الفلسطينية، والعودة إلى مفاوضات هادفة تحقق حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وجدد وزير الخارجية موقف دولة قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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