كاميرات لضبط مخالفات السرعة والاشارات والهاتف والوقوف العشوائي في كل عمان

الوكيل الاخباري - قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة تعمل حاليا على منظومة سيطرة وتحكم بالكامل من خلال كاميرات في كل عمان، تضبط مخالفات السرعة الزائدة واستخدام الهاتف وقطع الإشارة الحمراء، والاصطفاف العشوائي".



وأكد الشواربة خلال جلسة الفرص الاستثمارية في تحديث قطاع النقل بالبحر الميت، والتي نظمتها لجنة الخدمات في مجلس الأعيان برئاسة العين مصطفى حمارنة، بالتعاون مع 8 لجان أخرى، أن مخالفات السير واحدة من أسباب الازدحامات الرئيسية في المدينة.



وأضاف أن الأمانة عملت على استحداث الخطة الاستراتيجية، لمدة 5 سنوات و10 سنوات للنقل العام، ضمن حدود اختصاص الأمانة.

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