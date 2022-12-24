كرنفال العقبة السياحي التجاري ينطلق في 12 الشهر المقبل

الوكيل الاخباري- نظمت غرفة تجارة العقبة، لقاء موسعا للقطاعات التجارية المشاركة في كرنفال العقبة السياحي التجاري تحت شعار " الدفأ جنوبي"، بحضور مفوض السياحة البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الدكتور نضال المجالي ومجلس إدارة الغرفة، وممثلين عن مختلف القطاعات التجارية والسياحية في العقبة.

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وقال المجالي، إن الكرنفال سينطلق في 12 الشهر المقبل للعام السادس على التوالي، مشيراً إلى أنه جاء بتعاون بين المنطقة الخاصة وغرفة تجارة العقبة والقطاع الخاص، ودعم من المشاريع الكبرى العاملة في العقبة والمنشآت الفندقية والسياحية الأخرى؛ بهدف جذب السائح المحلي ضمن برنامجين؛ الأول يستمر أربع ليال وخمسة أيام، والثاني أربعة أيام وثلاث ليال.



وشدد المجالي على أن الهدف الرئيس من هذا الكرنفال هو إعادة الثقة بين المستهلك المحلي وجميع القطاعات التجارية والسياحية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، وتشجيع زوار العقبة على التسوق والإقامة فيها لفترات أطول.



وعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة العقبة: رامي الرياطي، وأحمد الكسواني، وسلامة المعايطة، ومنصور شعث، آلية تنفيذ الكرنفال والعمل على إعادة الثقة إلى أسواق العقبة من خلال تخفيضات وعروض حقيقية تجذب الزائر المحلي بالدرجة الأولى وتنشيط الحركتين السياحية والتجارية في العقبة.



وأكدوا دعم الغرفة للبرنامج لإعادة وضع العقبة كخيار أول أمام الأردنيين للاستثمار والتسوق، مشيرين إلى أن الغرفة هي المظلة والمرجع لكل تجار المدينة.

وقالوا إن كرنفال العقبة سيسهم في تنشيط السياحة الداخلية، داعين القطاعات التجارية والسياحية إلى مزيد من العروض والتخفيضات المعلن عنها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار لفعاليات وبرامج الكرنفال.



يذكر أن سلطة المنطقة الخاصة، بالتعاون مع شركائها في غرفة تجارة العقبة والفعاليات السياحية والاقتصادية والتجارية، ستنفذ نشاطات ترفيهية عدة على مدار الكرنفال وفي مناطق مختلفة من العقبة، من شأنها تقديم خدمات ترفيهية لزوار العقبة وسياحها وقضاء أوقات ممتعة في أجواء العقبة التي تمتاز باعتدالها في مثل هذا الوقت من السنة من خلال تخفيضات حقيقة تصل إلى 60 بالمئة، في بعض القطاعات وأقلها بنسبة 20 بالمئة في قطاعات أخرى.