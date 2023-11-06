الملك: إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة

الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، فجر اليوم الاثنين، إن نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
وأضاف جلالة الملك في تغريدة عبر منصة (إكس)، "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة"، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.
بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023