الإثنين 06-11-2023
الوكيل الاخباري

القوات المسلحة: إنزال مساعدات طبية عبر مظلات للمستشفى الميداني الأردني بغزة

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الإثنين، 06-11-2023 03:00 ص

الملك: إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في غزة

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الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، فجر اليوم الاثنين، إن نشامى سلاح الجو في القوات المسلحة تمكنوا في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

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وأضاف جلالة الملك في تغريدة عبر منصة (إكس)، "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة"، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين.

 

 




 

 


 

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