الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

دول تعلن الخميس 29 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك - أسماء

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

الامانة تُعلن استقبال طلبات الحصول على حظائر الاضاحي

إحالة 7 محافظين في الداخلية إلى التقاعد - أسماء

إقرار معدل السير .. 50 دينار عقوبة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة رسمية إلى إسبانيا

الأحد، 18-06-2023 02:40 م

كريشان يشكل لجنة لادارة بلدية رُجم الشامي

52596170_362019187978767_3620168405551677440_n


الوكيل الإخباري - قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة لإدارة بلدية رُجم الشامي برئاسة المهندس محمد عيسى عويدات، وعضوية كل من رئيس مركز صحي رجم الشامي الغربي، ومدير مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية الشاملة للبنين، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، ومديرة مدرسة رجم الشامي الشرقي الثانوية للبنات.

اضافة اعلان


وستقوم اللجنة مقام المجلس البلدي وممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.


يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً في 22 آذار الماضي وافق فيه على استحداث بلدية في قضاء رجم الشامي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620231711357759273088

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

58040_5_1561373856

الحبس لـ 3 أشهر وغرامة 100 دينار بحق من يقود المركبة بسرعة عالية

8.Mobile-and-driving

تغليظ عقوبة مخالفة استخدام الهاتف لتكون 50 ديناراً والتدخين أثناء القيادة 10 دنانير

620234125332296699071

تعرّف على الحالات التي يُمنع فيها اسقاط الحقّ الشخصي في مُعدل قانون السير

5844b36a-3c9a-4139-a0dc-433814ea2f68

اليرموك تحتضن معرضا للصور التاريخية بمناسبة مئة عام من الصداقة بين الأردن واستراليا

0L5A0215

العموش مديرا عاما للأراضي والمساحة

أخبار متعلقة
17240115_1822553047999740_905768006929711290_o

تشكيل لجنة وزارية لمجلس بلدي بني عبيد - أسماء

620234162623338382070

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

مبنى رئاسة الوزراء

إحالة 4 عمداء و 9 عقداء إلى التقاعد - أسماء

266424_48_1587558856

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

620239195017165164653

إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء