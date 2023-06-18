كريشان يشكل لجنة لادارة بلدية رُجم الشامي

الوكيل الإخباري - قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تشكيل لجنة لإدارة بلدية رُجم الشامي برئاسة المهندس محمد عيسى عويدات، وعضوية كل من رئيس مركز صحي رجم الشامي الغربي، ومدير مدرسة رجم الشامي الغربي الثانوية الشاملة للبنين، ومدير الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة، ومديرة مدرسة رجم الشامي الشرقي الثانوية للبنات.

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وستقوم اللجنة مقام المجلس البلدي وممارسة كافة الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.



يُشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً في 22 آذار الماضي وافق فيه على استحداث بلدية في قضاء رجم الشامي.

