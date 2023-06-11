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الأحد، 11-06-2023 06:33 م

الحكومة تشرع بإعداد نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين

مبنى رئاسة الوزراء - Copy


الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الشُّؤون الخاصَّة بالمؤمَّن عليهم العسكريين لسنة 2023.

ويأتي مشروع النَّظام لغايات تغطية الأحكام القانونيَّة الواردة في التَّعديل الذي تمَّ على الفصل الخاصّ بالمؤمَّن عليهم العسكريين بموجب القانون المعدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023م.

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