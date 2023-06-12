الإثنين 12-06-2023
الوكيل الاخباري

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

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الإثنين، 12-06-2023 09:50 ص

معدِّل نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات 2023

خفض رسوم ترخيص المركبات التي سعتها أكثر من 4000 سي سي 200 دينار و 3000 سي سي 150 دينار

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العقيد عمر القرعان إن النظام المعدِّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023، الذي جاء في قرارات مجلس الوزراء أمس الاحد، يشمل المركبات التي تزيد سعة محركاتها عن  3000 سي سي، والتي سجلت بدائرة الترخيص من تاريخ 22/8/1999 الى تاريخ 15/6/2005.

وأضاف القرعان، عبر إذاعة الأمن العام، أن هذه المركبات التي سعتها أكثر من ( 3000 سي سي ) يوجد لها أكثر من شريحة ولكل شريحة رسوم ترخيص تختلف عن الاخرى وبقيم مضاعفة، ما أوجد عزوف عند أصحابها على ترخيصها. 

وبيّن أن المركبات التي سعتها أكثر من ( 3000 سي سي) وأقل من ( 4000 سي سي) ستُخفض رسوم ترخيصها بمقدار 150 ديناراً، لتصبح الرسوم 450 ديناراً، والمركبات التي سعة محركها أكثر من  (4000 سي سي) سوف تُخفض رسوم ترخيصها 200 دينار، لتصبح 600 دينار.

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وأشار القرعان إلى أن ذلك يأتي لتشجيع المواطنين على ترخيص مركباتهم ذات سعات المحرك الكبيرة. 

وأوضح أن النظام سيتم العمل به عند نشره بالجريدة الرسمية.


وكان مجلس الوزراء قرر أمس الأحد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2023.

 




 

 


 

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