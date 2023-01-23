كريشان يوجه بتعيين هذه الفئات في كل بلديات المملكة

الوكيل الاخباري- قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان تخصيص لقاءات في مكتبه بالوزارة مع المُستثمرين الذين يتم عرض مشاريع استثماراتهم على مجلس التنظيم الأعلى (الذي يترأسه كريشان)، وذلك بهدف تسهيل وتسريع معاملات مشاريعهم حسب الأصول وضمن التشريعات النافذة.

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وطلب من المستثمرين الذين لديهم اقتراحات أو ملاحظات أو شكاوى بشأن مشاريعهم المقدمة إلى مجلس التنظيم الأعلى تقديمها إلى ديوان الوزارة حسب الأصول مرفقة بصورٍ عن الوثائق اللازمة وأرقام هواتفهم المباشرة، بهدف ترتيب مواعيد اللقاءات لاحقاً.



من جهة أخرى وجه كريشان البلديات لتخصيص نسبة 4% من شواغر موازنة عام 2023 في كل بلدية للأشخاص ذوي الإعاقة، عملاً بأحكام المادة 25/ه من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لعام 2017.



وعلى صعيد متصل وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية البلديات لاستحداث شاغر (مسؤول إعلام / ناطق إعلامي) في كل بلدية على موازنة عام 2023، وتعبئة هذا الشاغر حسب الأصول من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية بتخصص صحافة وإعلام.