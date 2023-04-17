كسوة توزّع 3000 قطعة ملابس في غرب اربد

الوكيل الاخباري - قال منسق مبادرة "كسوة" بهاء البطاينة إن 500 عائلة فقيرة من بلدات غرب اربد استفادت من المبادرة، التي وزعت خلالها 3000 قطعة ملابس اليوم الاثنين.



وأضاف البطاينة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أثناء حفل التوزيع في بلدية غرب إربد، إن الملابس المستعملة جُمِّعَت خلال أسبوعين في بلدية غرب اربد وتم فرزها وتنظيفها وتغليفها وكَيُّها ثم توزيعها على المحتاجين والأطفال الأيتام وذويهم.



وقال إن الهدف من الحملة التيسير على الناس وسد حاجتهم خلال موسم العيد، ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ورسم البسمة على محياهم مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

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