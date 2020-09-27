كفرنجه : اغلاق مدرسة للبنين بعد اصابة احد طلبتها بكورونا

الوكيل الاخباري –

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اغلقت لجنة الاوبئة في محافظة عجلون وبعد تنسيب مديرية الشؤون الصحية مدرسة للبنين في مدينة كفرنجه بعد اصابة احد طلبتها بفيروس كورونا .واشارت مصادر في المديرية لوكالة الانباء الاردنية بترا اليوم انه تم اغلاق المدرسة لمدة اسبوعين بالتنسيق مع الحاكمية الادارية والتربية وتم المباشرة باخذ عينات من المخالطين والمجاورين للطفل المصاب والمعلمين للتأكد من عدم انتشار الفيروس .واكدت المصادر انه تم تعقيم المدرسة وان فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة في سحب العينات حفاظا على السلامة العامة داعية الى تعاون الجميع من خلال الالتزام باوامر الدفاع ولبس الكمامات و القفازات .