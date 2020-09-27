الإثنين 28-09-2020
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

3 إصابات جديدة بكورونا في المفرق

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

الرزاز يبحث آلية تنفيذ خدمة العلم

الكشف عن هوية المصابة الجديدة بكورونا في مأدبا

بدء العد التنازلي لانتهاء تقديم تظلمات دعم الخبز - رابط

مصدر للوكيل : التربية ما زالت تبحث مصير دوام طلبة المدارس




الأحد، 27-09-2020 02:45 م

كفرنجه : اغلاق مدرسة للبنين بعد اصابة احد طلبتها بكورونا

920202017446728113977


الوكيل الاخباري – اغلقت لجنة الاوبئة في محافظة عجلون وبعد تنسيب مديرية الشؤون الصحية مدرسة للبنين في مدينة كفرنجه بعد اصابة احد طلبتها بفيروس كورونا .
اضافة اعلان

واشارت مصادر في المديرية لوكالة الانباء الاردنية بترا اليوم انه تم اغلاق المدرسة لمدة اسبوعين بالتنسيق مع الحاكمية الادارية والتربية وتم المباشرة باخذ عينات من المخالطين والمجاورين للطفل المصاب والمعلمين للتأكد من عدم انتشار الفيروس .

واكدت المصادر انه تم تعقيم المدرسة وان فرق الاستقصاء الوبائي مستمرة في سحب العينات حفاظا على السلامة العامة داعية الى تعاون الجميع من خلال الالتزام باوامر الدفاع ولبس الكمامات و القفازات .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
o

وزير التربية يوضح حول السياسة التعليميّة بالاردن

9202024194315284507153

قرار عاجل من وزير التربية والتعليم

بو

إعلان قائمة القبول الموحد غدا

رز

إجراءات حكومية هامة بسبب كورونا

wwwww

الرزاز يوجه رسالة على الواتساب للوزراء

920202813925317182558

إغلاق جزء من مبنى وزارة المياه بسبب كورونا

أخبار متعلقة
مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدراسة في مدرسة خاصة بالمفرق بعد تسجيل اصابة بكورونا

9202017193931423147005

توجيهات من الرزاز بشأن ايجاز كورونا

242162

إغلاق مدرسة جديدة بالبلقاء بعد إصابة طالبة بكورونا

file_202a8ad68d_1011559591 (1)

عبيدات : الوضع مقلق ونعيش مرحلة حساسة

388729_1_1599985134

تحويل 113 مدرسة إلى التعليم عن بعد

69807347_3407407565937878_1929074579494404096_o

إغلاق مدرستين في مأدبا