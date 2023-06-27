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الثلاثاء، 27-06-2023 05:21 م

كفرنجه تشهد ازدحامات مرورية تزامناً مع عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري – شهدت مدينة كفرنجه اليوم ازدحامات مرورية نتيجة الحركة الشرائية النشطة التي شهدتها المحال التجارية استعدادا لعيد الأضحى المبارك .

واعدت الجهات والمؤسسات المعنية في المدينة خطتها تزامنا مع حلول عيد الأضحى من خلال تكثيف الجولات الرقابية لمنع الاحتكار والتسهيل على المواطنين .

وقال متصرف اللواء الدكتور عطاالله النويقه، انه تم تعزيز تواجد رقباء السير لتنظيم العملية المرورية والحد من الازدحامات، داعياً المواطنين إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في التخفيف على المواطنين خلال اليوم وطيلة فترة عطلة العيد .

وبين، انه يتم تعزيز التنسيق والتعاون مع كافة الدوائر والبلدية للتعامل مع الملاحظات وأي شكاوى قد ترد وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين .

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