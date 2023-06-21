بلدية غرب إربد ترفع جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

الوكيل الاخباري - رفعت بلدية غرب إربد جاهزيتها لإدامة أعمال النظافة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأوعز رئيس البلدية، جمال البطاينة، لكوادر البلدية بوضع برنامج شامل ومتكامل لرفع الجاهزية وإعداد خطة عمل للمحافظة على النظافة والعمل بنظام الشفتات الصباحي والمسائي، بهدف الإبقاء على ديمومة نظافة الشوارع والأحياء السكنية، خصوصا في محيط المساجد والساحات التي ستقام بها صلاة العيد.



ودعا البطاينة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون التام مع كوادر البلدية بوضع النفايات والمخلفات في الأماكن المخصصة لها ليسهل جمعها والتخلص منها بالشكل الصحيح والمطلوب وخاصة مخلفات الذبائح حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

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