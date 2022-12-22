كم تبقى على شهر رمضان المبارك ؟

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الوكيل الإخباري - تشير تقديرات خبراء الفلك، إلى أن شهر رمضان المبارك لعام 2023، يبدأ اعتبارا من يوم الخميس، 23 من آذار المقبل.وبحسب تقديرات علم الفلك فإنه تبقى على شهر رمضان 93 يوما، أي نحو ثلاثة أشهر منذ تاريخ اليوم.وشهر رمضان لعام 2023 لن يكمل عدته، وإنما من المرجح أن يتم 29 يوما، وفق تقديرات خبراء علم الفلك.ويكون عيد الفطر في 21 من نيسان/أبريل، والذي يصادف يوم الجمعة.وتُشكل دائرة قاضي القضاة في الأردن كل عام، مجموعة فرق متخصصة من العلماء والأئمة من وزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء ودائرة الأرصاد الجوية، والجمعية الفلكية، من أجل تحري هلال الشهر الفضيل، في عدة مواقع بأنحاء مختلفة من الأردن.