كهرباء إربد تحصل على المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال

الوكيل الاخباري - منحت الهيئة البريطانية للمعايير، شركة كهرباء إربد، شهادة اعتماد تطبيق المعيار الدولي لنظام استمرارية الأعمال (ISO 22301) لتكون أول شركة على المستوى العالمي تحقق هذا الإنجاز والتميز بين شركات توزيع الكهرباء، والأولى على مستوى الأردن التي تحصل على هذه الشهادة في قطاع الكهرباء.

اضافة اعلان



ووفق بيان للشركة اليوم الأحد، تبرز هذه الشهادة صلابة نموذج الأعمال الذي اعتمدته شركة كهرباء إربد أخيرا واستراتيجيتها المرنة في الاستجابة للأزمات والكوارث وكيفية العودة إلى مرحلة التعافي عبر تبني منهج وقائي لخفض الأزمات والكوارث لأدنى مستوى، من خلال تأكيد موثوقيتها التي تمثلت باستمرار أنشطتها دون انقطاع، إضافة الى تبيان مرونتها العالية في ظل التحديات والظروف الصعبة.



وأضافت الشركة، إن هذا الإنجاز يشيد بالجهود التي بذلتها لتعزيز أنظمتها الداخلية لاستمرارية الأعمال وقدراتها في هذا الشأن على صعيد مكاتبها المنتشرة في مناطق الامتياز.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إربد سمير مبيضين، أن بناء الجودة والتطوير المؤسسي كان من أبرز الأهداف التي سعى مجلس الإدارة لتحقيقها ضمن خطته الاستراتيجية، مؤكدا أن هذا الإنجاز العالمي يضاف لمجموعة الإنجازات الرائدة للشركة التي تسعى لتكون في مصاف كبرى شركات الطاقة على المستوى المحلي والعالمي.



وأشاد بجهود وعطاء الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في مواقع عملهم، تقديرا لما بذلوه من جهود مخلصة وبناءة أسهمت في وضع الشركة على خريطة الشركات المتميزة في مجال الطاقة وتحقيقها لهذا الإنجاز العالمي.



بدوره، قال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي، إن حصول الشركة على هذه الشهادة يعتبر محطة مهمة ومصدر فخر في مسيرة الشركة المستمرة لتعزيز استمرارية الأعمال، تحقيقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بتحويل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا إلى فرص واعدة.



وأضاف، إن الشركة انتهجت الالتزام الراسخ بضمان نمو الأعمال وتميزها وكفاءة العمليات وتطوير كوادرها البشرية، ما يمنح جميع الأطراف ذات العلاقة الثقة بقدرة الشركة على التعافي السريع جراء التعرض للأزمات والكوارث.

