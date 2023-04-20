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الخميس، 20-04-2023 04:45 م

السفير المساعدة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية بيرو

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الوكيل الاخباري - قدّم السفير الدكتور معن مساعدة، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية بيرو السيدة دينا بولوارتي، كسفيرٍ معتمدٍ وغير مقيم للأردن لدى بيرو، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة البيروفية ليما بحضور وزير الخارجية آنا جيرفاسي.اضافة اعلان


ونقل المساعدة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة رئيس جمهورية بيرو دينا بولوارتي، وتمنياته للشعب البيروفي الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

وطلبت الرئيسة بولوارتي نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك، مُشيدةً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين. وأبدت اهتمام الحكومة البيروفية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، مُتمنيةً للأردن وشعبه دوام التقدم والازدهار.

 




 

 


 

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