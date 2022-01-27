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الخميس، 27-01-2022 11:11 م

كوادر الكهرباء الأردنية تواصل جهودها لإعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، إن عدد محطات تحويل الكهرباء التابعة للشركة والموزعة ضمن محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء ومأدبا بلغت 12 ألف محطة تحويل فرعية تأثر منها خلال المنخفض الجوي نحو 2000 محطة، تم إصلاح معظمها، ولم يتبق إلا 10 محطات، والعمل جار على إصلاحها وإصلاح الأعطال الفردية.

وقال المهندس عبدالله لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشركة ومن خلال كوادرها الوطنية البالغ عددهم 2163 موظفاً وعاملاً موزعين على 37 غرفة عمليات، ومزودين بـ483 مركبة، بالإضافة إلى رافعات وجرافات عملت على التعامل مع الأعطال كافة وذلك تنفيذاً لخطة الطوارئ القصوى المعدة مسبقاً من قبل الشركة منذ دخول المملكة يوم أمس الأربعاء بالحالة الجوية السائدة .

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وأضاف إلى أنه ونظراً لحجم الأعطال غير المسبوق وكثافة الثلوج وسرعة الرياح التي تسببت بسقوط الأشجار على أسلاك وأعمدة الكهرباء، ساهم في التأخر بالتعامل مع بعض الأعطال، فضلاً عما تسبب به خروج بعض المواطنين أثناء تساقط الثلوج وإعاقة حركة العمل لدى فرق الشركة. 

 

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