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الخميس، 23-02-2023 04:06 م

كيف يتم احتساب سعر الكيلو واط / ساعة من الكهرباء المباع للمشتركين ؟

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الوكيل الإخباري - أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كيفية احتساب سعر (كيلو واط ساعة) من الكهرباء المباع للمشتركين.

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وقالت الهيئة، أن ذلك يتم من خلال احتساب كلف النظام الكهربائي والمفصلة على النحو التالي؛ كلفة الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وكلفة مناولة الوقود وكلفة استطاعة محطات توليد الكهرباء، وكلفة التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء، وكلفة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.


كما تضمنت احتساب كلفة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكلفة الدين لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية و التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية، والكلف الإدارية والتشغيلية لشركات توزيع الكهرباء.


ولفتت إلى أنه من خلال جمع الكلف المذكورة أعلاه وتقسيمها على كمية الطاقة المباعة يتم احتساب كلفة 1 كيلو واط ساعة المباعة للمشتركين.


 




 

 


 

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