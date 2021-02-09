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الثلاثاء، 09-02-2021 09:14 م

لجنة الأوبئة: تعليق دوام المدارس لن يقلل عدد إصابات الفيروس بشكل كبير

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة عزمي محافظة، الثلاثاء، إن فتح المدارس لا يساهم "بشكل كبير" في زيادة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا المستجد.
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وأوضح محافظة لبرنامج "صوت المملكة" أن تعليق دوام المدارس لن يحقق تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل كبير في الأردن، مضيفاً "المدارس لا تساهم بشكل كبير بالانتشار المجتمعي لفيروس كورونا".

"زيادة الالتزام (في وسائل الوقاية) هي الطريقة الأسرع والأنجح بتخفيض نسبة الإصابة، إضافة إلى زيادة التطعيم"، وفق محافظة.

وقال إن استعداد الطفل للإصابة بالفيروس أقل، والأعراض التي تظهر لديهم أقل، ومعدل الوفيات لدى الأطفال منخفض، وكذلك نقل الأطفال للفيروس أقل بكثير مقارنة مع الكبار حتى مع وجود السلالة المتحورة من الفيروس.

وأشار إلى أن نسبة الفحوص الإيجابية مؤشر يسمح في استمرار المدارس وقال" يجب أن لا نفكر في إغلاق المدارس في هذه النسب (...) يجب أن نفكر جيدا قبل قرار إغلاق المدارس" 

 




 

 


 

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