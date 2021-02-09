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الثلاثاء، 09-02-2021 12:46 م

رسالة لأولياء الأمور

التربية لـ الوكيل : هذه محددات العودة للتعليم عن بُعد

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طالبات من مدرسة حكومية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن هنالك معايير معينة ، لعودة طلبة المدارس إلى التعليم عن بُعد .
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وبين القرعان ، الثلاثاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن تلك المعايير تتمثّل بأن تكون نسبة الإصابات بفيروس كورونا (3%) أو أكثر في المدرسة الواحدة ، وقال " هذا المعيار يشكل 50% من درجة التقييم".

وزاد " كما يتم متابعة مدى الالتزام بارتداء الكمامات في المدارس ، ومدى العمل بالتباعد الجسدي في الحافلات ، وفي حال كانت درجة التقييم ما بين ضعيفة وضعيفة جدا ، فإنه سيصار إلى تحويلها إلى التعليم عن بُعد ".

ولفت القرعان ، أن هنالك مقيمي وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية ومشرفين في كافة مديريات الوزارة في مختلف المحافظات ، يقومون بتقييم التقارير اليومية بشأن مدى تطبيق الإجراءات الوقائية ، لكل مدرسة ، وعلى ضوء ذلك يتخذ بحقّ المدارس المخالفة للبروتوكول الصحي، الإجراء اللازم .

وأوضح ، أن هنالك مسؤول صحة مدرسية في كل مدرسة ، لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، منعا من انتشار فيروس كورونا .

ووجّه القرعان رسالة لأولياء الأمور ، وكافة العاملين في المدارس بضرورة الالتزام بتلك الإجراءات.


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