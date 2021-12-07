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الثلاثاء، 07-12-2021 11:40 م

لجنة الأوبئة توضح حول الاشتباه بإصابات بمتحور أوميكرون في الأردن

كورونا الوكيل


الوكيل الاخباري - أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة مهند النسور، الثلاثاء، وجود حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا من نوع المتحور أوميكرون.

ويجرى بداية فحص الكشف عن فيروس كورونا  PCR، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يُجرى فحصين أحدهما فحص التسلسل الجيني، وفق النسور الذي أكد توفر الفحصين.

وأقر النسور في تصريحات لقناة المملكة بوجود تأخير من قبل وزارة الصحة بإعلان نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا قد يكون ناتجا عن الضغط على المختبرات، وهو ينافي المنطق مطالبا بضرورة إيجاد آليات تنفيذية لتقليص مدة صدور النتائج وتسريعها، ورأى أن المختبرات الخاصة تعمل بفاعلية أفضل.

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