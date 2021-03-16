لجنة الأوبئة: قرار الحظر الشامل بات مطروحا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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رأى عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الثلاثاء، أن قرار حظر التجول الشامل بات مطروحا للحد من الحركة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع نسب الفحوص الإيجابية.ووصلت نسبة الفحوص الإيجابيّة الثلاثاء، إلى نحو 20.12%، وسُجلت 69 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و8910 إصابات جديدة، وفق أرقام رسمية.ولا يستبعد الحجاوي في حديثه لـ "المملكة"، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، إذا لم يلتزم الأشخاص بالإجراءات الصحية، معبرا عن أمله أن تكون أعداد الإصابات بالفيروس وصلت إلى ذروتها.وعلى الرغم من الزيادة غير المسبوقة في الإصابات يوميا، إلا أن حجاوي قال إن وضع المنظومة الصحية "مطمئنة، لكن يجب أن نتخذ إجراءات تحد من الأرقام"، قائلا: "لا نريد أن تصل نسبة الإشعال في المستشفيات إلى 60 %".ووفق الموجز الإعلامي، وصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الثلاثاء إلى 2283، بنسبة إشغال 43%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 648، بنسبة إشغال 51%.وذكر الحجاوي، أن مرضى الفيروس الذين يدخلون المستشفيات يحتاجون 14 يوما على الأقل داخله، الأمر الذي يشكل ضغطا عليها.