لجنة الأوبئة : نسبة الإيجابية في فحوص اليوم صادمة

الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، بسام حجاوي، الخميس، إنّ نسبة الإيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد، كانت غير متوقعة، وصادمة .

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وأضاف حجاوي، خلال تصريح صحافي أن "قياس الوضع الوبائي لا يمكن أن يعتمد على يوم واحد"، ويجب الانتظار لأسبوع أو أسبوعين؛ حتى يتم تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الحكومة.



وسُجلت في الأردن، الخميس، 9 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1638 إصابة جديدة، تم إجراء 16133 فحصاً مخبريّاً، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الخميس إلى نحو 10.15%.



وأوضح، أن "المخالفين للعزل المنزلي يشكلون خطرا في زيادة عدد الإصابات بالفيروس"، مشيرا إلى وجود زيادة ملحوظة بعدد الإصابات مقارنة مع نهاية العام الماضي.



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