لجنة الاوبئة : اعادة النظر بكافة الاجراءات وحظر التجول في هذا الموعد

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي إن المؤشرات الحالية تشير إلى أن موجة انتشار فيروس كورونا المستجد الثانية بدأت بالانحسار.وأوضح حجاوي في تصريحات لقناة المملكة الخميس، أن الأسبوع الماضي شهد ذروة موجة انتشار الفيروس.وأشار إلى تسجيل 56 ألف إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي.وتوقع حجاوي، انخفاض نسبة الإيحابية في الفحوص إلى 5% بعد 6-8 أسابيع.بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين في تصريحات صحفية سابقة انه عندما تصل نسبة الايجابية بفحوصات كورونا إلى 5% سيتم اعادة النظر بكافة الاجراءات ومنها حظر التجول .