الأحد 28-03-2021
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الأحد، 28-03-2021 06:42 م

وزارة الصحة تصدر موجز حول فيروس كورونا في الأردن اليوم

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الوكيل الاخباري - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (7183) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (589,316) حالة.
• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6554) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.47%)، مقارنة مع (15.74%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (43,615) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,776,686) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9417) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (485,507) حالات.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (97,255) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (408) حالات، فيما غادرت (342) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3431) حالة.


القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
* نسبة إشغال أسرّة العزل:* 52%
* نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 69%
* نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 40%

إقليم الوسط:
* نسبة إشغال أسرّة العزل:* 72%
* نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 81%
* نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 44%

إقليم الجنوب:
* نسبة إشغال أسرّة العزل:* 35%
* نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 41%
* نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 23%


توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (3196) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1317) في محافظة إربد، منها (246) في الرمثا.
- (511) في محافظة البلقاء.
- (362) في محافظة الكرك.
- (341) في محافظة جرش. 
- (310) في محافظة الزرقاء.
- (259) في محافظة العقبة.
- (221) في محافظة مأدبا.
- (205) في محافظة المفرق.
- (176) في محافظة عجلون.
- (159) في محافظة الطفيلة.
- (126) في محافظة معان، منها (40) في البترا.

 




 

 


 

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