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الثلاثاء، 02-03-2021 09:33 م

لجنة الاوبئة تتوقع السيطرة على وباء كورونا بالاردن في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة إن الفيروس المتحور سبب تزايد الإصابات في الأردن.
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وأضاف في تصريحات صحفية أن الفيروس المتحور يؤدي إلى تضاعف الإصابات كل 6 أيام ، لذلك هو ما جعله سائدا في الأردن بعد أن بدأ بنسب قليلة في عمان الغربية.

وفيما يتعلق بنهاية الوباء، قال محافظة لن ينتهي الفيروس لكن من الممكن أن تسيطر الدول التي لديها مطاعيم على انتشار الوباء في نهاية تموز.

وتابع “أما في الأردن قد نسيطر على الفيروس نهاية هذا العام” لافتا إلى أنه من واجب العالم أن يتضامن ويوزع المطاعيم على الشعوب كافة.

 




 

 


 

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