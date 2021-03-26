لجنة الاوبئة تكشف عن تطورات هامة بالاردن خلال الأسابيع المقبلة

الوكيل الاخباري -

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قال عضو لجنة الأوبئة الوزير الأسبق عزمي محافظة إن الأردن وصل لذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، ومن المتوقع أن تبدأ أعداد الحالات بالانخفاض خلال الأسابيع المقبلة.وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني أن الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة العامة ستساهم في اقلال أعداد الاصابات بالفيروس.وبين أن أي وباء ينتشر إلى أن يصيب كل من لديه استعداد للاصابة ثم يبدأ في الانخفاض، وهناك حاجة للتأكد من التزام المصابين المحجورين منزلياً بالحجر من خلال الكشف عليهم بشكل مستمر ومنع التجمعات.وأشار إلى أن هناك اختلاط في فترة قصيرة، واجراءات الحظر التي تبدأ الساعة السابعة ساهمت في اختلاط الناس لفترة قصيرة، ولو كان الأمر لساعات أطول قد يكون أفضل.