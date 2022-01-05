لجنة الاوبئة توضح حول المتحور الجديد في فرنسا

الوكيل الاخباري - اكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن الكل يجمع على أن شهر كانون الثاني وشباط سيشهدان زيادة في حالات أوميكرون على دلتا، وأن الإصابات من المتوقع أن ترتفع مع توسع انتشاره.



وحول المتحور الجديد في فرنسا، قال حجاوي في تصريحات للتلفزيون الاردني “ليس هناك أدلة دامغة عن أوميكرون المعروف منذ نحو شهرين، فكيف بالمتحور الجديد في فرنسا” لافتاً إلى أن هناك رصدا علميا لمتابعة ذلك لكن لم يبلغ العلماء عن أي معلومات جديدة.



ونوه بأننا سنكون في الصيف أكثر تعايشا مع كورونا وأقل حدّة حتى لو انتشرت متحورات جديدة، مبيناً لا يعني ذلك “انتهاء الجائحة”.

اضافة اعلان