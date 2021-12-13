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الإثنين، 13-12-2021 07:35 م

الأوبئة : لم يتم رصد أي حالة جديدة بمتحور أوميكرون

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي إن أي معلومات جديدة عن متحور أوميكرون يجب دراستها.

وأضاف في تصريحات لقناة المملكة الاثنين، أن تفشي متحور أوميكرون قد يفوق متحور دلتا بخمس مرات.

وأكد أنه لم يتم رصد أي حالة جديدة بمتحور أوميكرون، الا الاصابتين، وهناك حالات مشتبه بها، وفرق التقصي الوبائي تتابع تحديد المخالطين وفحصهم.

وتوقع أن تكون ذروة وباء كورونا في الموجة الثالثة الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل.

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