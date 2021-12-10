الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 12:40 م

الأوبئة: “أوميكرون” قد يكون تحور في الأردن

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الوكيل الاخباري -   رجحت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة قطب، أن يكون متحور كورونا “أوميكرون” قد تحور في الأردن كما تحور في الجنوب الإفريقي.

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وعزت حديثها إلى أن الحالة الثانية التي سجلت في الأردن مصابة بالمتحور الجديد ليس لها أي تاريخ سفر.


وأكدت خضوع مصابي أوميكرون إلى العزل المؤسسي، مضيفة أن نحو 5-10% من العينات التي ترد للمختبرات يتم إجراء فحص التسلسل الجيني لها لمعرفة ما إن كان هناك أي طفرات.


وقالت إن المعلومات الأولية عن المتحور الجديد “أوميكرون” تشير إلى أنه سريع الانتشار، داعية إلى رفع نسبة التطعيم لكسر حلقة العدوى.


وأضافت أن عدم كسر حلقة العدوى، قد تزيد الإصابات والدخولات للمستشفيات، ما سيزيد العبئ على النظام الصحي.

 




 

 


 

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