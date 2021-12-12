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الأحد، 12-12-2021 07:41 م

لجنة الاوبئة : هناك مراقبة جيدة على الحدود وعزل مؤسسي للمصابين

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الوكيل الاخباري  - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي إنه لا توجد دولة في العالم محصنة من دخول متحور أوميكرون.

وأضاف في حديث عبر التلفزيون الأردني الأحد، أن المصاب بمتحور أوميكرون لا يوجد له دليل سفر تبين مخالطته لضيوف من خارج الأردن، وقاموا بالسفر قبل اكتشاف اصابته.

وبين أن هناك مراقبة جيدة على الحدود وعزل مؤسسي للمصابين، ولا توجد لغاية الآن معلومات عن انتشاره، بحيث يكون التفشي للحالات الأولى مضبوط.

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