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الأربعاء، 28-09-2022 05:17 م

لجنة تحقيق حول استقالة ممرضة من احدى المستشفيات بسبب لباسها

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الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات - أكد وزير العمل نايف أستيتية أنه تم تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث حول ما انتشر على مواقع التواصل عن استقالة ممرضة من احدى المستشفيات بسبب لباسها.

وقال استيتية لـ"الوكيل الإخباري" إن فرق التفتيش في وزارة العمل تعمل على التأكد من صحة الشكوى .

وأشار إلى أنه في حال ثبوت شكوى الممرضة سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المستشفى.

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وشدد على أن وزارة العمل لن تقبل بهذه التصرفات أو المساس بحقوق الأردنيين . 

 

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