لحظات تدمي القلوب.. فيديو لقاء الإعلامية أحلام العجارمة بابنها المختطف في تركيا

الوكيل الإخباري- نشرت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة فيديو لحظة لقاء طفلها المختطف على يد عصابة لتهريب البشر في تركيا بعد 20 يوماً من اختطافه، ووثقت لحظة احتضانها لطفلها عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية.

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وقالت أحلام العجارمة في منشور لها على منصة "انستغرام" حسب رصد "الوكيل الإخباري" : "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إليّ سالماً معافى بحمد الله".



وأضافت "قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، وتم نقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت".



وأشارت إلى أن السلطات التركية وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها.

ولفتت "اتقدم بالشكر الكبير لمعالي رئيس مجلس النواب الاردني ومعالي وزير الخارجية و الباشا السفير الاردني في تركيا ونائب رئيس مجلس النواب والمحامي الاستاذ معاوية العموش على الجهود المبذولة من قبلهم وتقيدهم كافة اشكال المساعدة لي في عودة فلذة كبدي الى حضني"



وعبرت أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية"، جراء الحادثة السيئة التي تعرض لها لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن اختطاف ابنها ولم تتحدث عن ملابسات العملية.