لحظة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الفتنة - فيديو

الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها على المتهمين في قضية الفتنة اليوم الإثنين، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.

اضافة اعلان



وقررت المحكمة بالنسبة للتمهم الأول باسم عوض الله، وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان 2021.



وقررت المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني الشريف، عملا وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، ووعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان 2021، الحكم عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة بقيمة ألف دينار عن التهمة الثالثة.



وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة المضبوطة بهذه القضية.