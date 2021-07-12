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الإثنين، 12-07-2021 10:59 ص

الحكم على المتهمين في قضية الفتنة بالحبس لمدة 15 عاما -صور

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها على المتهمين في قضية الفتنة اليوم الإثنين، بالحبس مع الأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.

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وكانت قد بدأت اليوم الإثنين محكمة أمن الدولة، جلستها للنطق بالحكم في الدعوى المتعارف عليها باسم ب”قضية الفتنة”.


وقال رئيس المحكمة، إن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، كما أنهما يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك.


وأضاف أن "متهما قضية الفتنة سعيا لإحداث الفوضى والفتنة في المجتمع الأردني".


وبدأت المحكمة عقد جلسات القضية في 21 حزيران 2021، بحضور الهيئة الحاكمة وممثل النيابة العامة مدعي عام محكمة أمن الدولة و المتهمين الأول والثاني، ووكلاء الدفاع عنهما.


ويحاكم في قضية الفتنة، كل من؛ باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، حيث أسند لكل منهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.

 






 




 

 


 

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