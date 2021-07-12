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الإثنين، 12-07-2021 12:02 م

محامي عوض الله يطلب إحالة قرار أمن الدولة إلى التمييز

بببب


الوكيل الإخباري - أكد وكيل المتهم باسم عوض الله في قضية الفتنة المحامي محمد العفيف، إنّه سيتم الطعن بقرار محكمة أمن الدولة في قضية الفتنة إلى محكمة التمييز.

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وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكمها على المتهمين في قضية الفتنة اليوم الإثنين، بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 عاما.


وقررت المحكمة بالنسبة للمتهم الأول باسم عوض الله، وعملا بأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، الحكم بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الأولى، وعملا بأحكام المادتين 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته بالحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن التهمة الثانية، وينفذ الحكم من تاريخ إلقاء القبض عليه الواقع في 3 نيسان 2021.


 




 

 


 

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