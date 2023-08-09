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الأربعاء، 09-08-2023 01:02 م

مناشدة بالعثور على جواز سفر مصري فُقِد قبل وفاة صاحبه بساعات في تاكسي بعمان

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الوكيل الإخباري - ناشد المواطن المصري محمد السيد علي المقيم في الأردن بالعثور على جواز سفر مصري لصديقه باسم احمد محمد اسماعيل والذي فقده في التاكسي الأصفر الذي نقله من ضاحية الأمير حسن إلى مستشفى البشير صباح اليوم قبل وفاته .

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وقال علي اليوم الأربعاء لـ"الوكيل الإخباري" إن صديقه ركب التاكسي الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم وكان يعاني من التعب .


ونوه أن صديقه ذهب إلى مستشفى البشير للعلاج بعد ذلك، ومن ثم توفاه الله هناك بسبب جلطة قلبية عن عمر يناهز لـ 22 عاماً .


ولفت أن عائلة المتوفي ترغب بدفن الشاب في مصر لذلك يجب إحضار جواز السفر لغايات استكمال الإجراءات .

 

رقم للتواصل:0799868054


 




 

 


 

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