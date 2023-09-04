الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

خفض سعر القمح المباع للمطاحن وتحديد سعر الشعير والنخالة المباع لمربي المواشي لشهر ايلول الحالي

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

صدور إرادة ملكية سامية

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

الملك يستقبل وزير الخارجية الياباني

الأمانة تغلق 90% من شكاوى شهر آب الماضي

توضيح حكومي حول رفع أسعار المياه والقطاعات المستثناة

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

الإثنين، 04-09-2023 03:20 م

لفتة انسانية .. الشرطة المجتمعية ترافق ابناء الشهيد الخمايسة الى المدرسة -صور

374404740_681733190650525_5912891359723625058_n (2)


الوكيل الإخباري- رافقت الشرطة المجتمعية وعدد من مرتبات الدفاع المدني أبناء الشهيد الملازم إبراهيم الخمايسة إلى مدارسهم في لواء فقوع في الكرك .

وعددت الشرطة المجتمعية مناقب الشهيد أمام الطلبة وأسرة المدرسة، وموقفه البطولي الذي يبعث للاعتزاز بالنفس .

اضافة اعلان

 

وقد أثر هذا اللقاء بإيجابية على معنويات الطلبة الذين شعروا بالفخر بأنهم أبناء الشهيد الذي قدم روحه فداءً لأبناء وطنه.

يُشار إلى أن الشهيد الخمايسة ،  استشهد أثناء قيامه بعمل إنساني، حيث قدم تضحيته لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا داخل بئر قديم في لواء فقوع قبل فترة قصيرة . انقر هنا 

 


 


 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023494231187518593

الحكومة تخفض أسعار الطحين الموحد لشهر ايلول الحالي ولا تغيير على سعر الخبز

8202319164025718460715

الجغبير: موقع الأردن الجغرافي يشكل منطقة استقطاب للاستثمارات الخارجية

egyptiangeographic.com_1515238099_2

العقبة: تسجيل 100 نوع من الطيور المهاجرة

92023381756109794142

تنقلات ادارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

F5GcbKtWgAE2obt

صدور إرادة ملكية سامية

0L5A1254

تدهور حافلة مدرسية بداخلها 14 طالبا بالهاشمي الشمالي

أخبار متعلقة
M63A8869

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

M63A8869

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

image

كلاب ضالة تنهش طفلين في ماحص

8202317152225995232157

السير: تعزيز تقاطعات المدارس برقباء السير

مدرسة

وزير التربية يحسم الجدل : هذا موعد دوام المدارس

M63A8869

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن