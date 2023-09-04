لفتة انسانية .. الشرطة المجتمعية ترافق ابناء الشهيد الخمايسة الى المدرسة -صور

الوكيل الإخباري- رافقت الشرطة المجتمعية وعدد من مرتبات الدفاع المدني أبناء الشهيد الملازم إبراهيم الخمايسة إلى مدارسهم في لواء فقوع في الكرك .



وعددت الشرطة المجتمعية مناقب الشهيد أمام الطلبة وأسرة المدرسة، وموقفه البطولي الذي يبعث للاعتزاز بالنفس .

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وقد أثر هذا اللقاء بإيجابية على معنويات الطلبة الذين شعروا بالفخر بأنهم أبناء الشهيد الذي قدم روحه فداءً لأبناء وطنه.



يُشار إلى أن الشهيد الخمايسة ، استشهد أثناء قيامه بعمل إنساني، حيث قدم تضحيته لإنقاذ عدد من الأشخاص الذين سقطوا داخل بئر قديم في لواء فقوع قبل فترة قصيرة . انقر هنا













